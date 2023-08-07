Подросток попал в больницу в результате ДТП на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Подросток оказался в больнице после столкновения такси и кроссового мотоцикла на востоке столицы. Городская прокуратура рассказала о происшествии в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, на улице Главная произошло столкновение автомобиля такси и кроссового мотоцикла, которым управлял 15-летний юноша", – сообщается в публикации.

Надзорное ведомство намерено проконтролировать установление обстоятельств случившегося.

Ранее один подросток погиб, двое пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса, перевозившего детей на Кубани.

ДТП произошло около 13:00 в Брюховецком районе на автодороге Краснодар – Ейск. Дети ехали в "Газели" из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу.

По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом.



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