07 августа, 23:01Происшествия
Подросток попал в больницу в результате ДТП на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Подросток оказался в больнице после столкновения такси и кроссового мотоцикла на востоке столицы. Городская прокуратура рассказала о происшествии в своем телеграм-канале.
"По предварительной информации, на улице Главная произошло столкновение автомобиля такси и кроссового мотоцикла, которым управлял 15-летний юноша", – сообщается в публикации.
Надзорное ведомство намерено проконтролировать установление обстоятельств случившегося.
Ранее один подросток погиб, двое пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса, перевозившего детей на Кубани.
ДТП произошло около 13:00 в Брюховецком районе на автодороге Краснодар – Ейск. Дети ехали в "Газели" из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу.
По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом.
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