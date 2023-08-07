ВСУ официально взяли ответственность за обстрел Чонгарского и Генического мостов

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Вооруженные силы Украины официально подтвердили, что нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций украинской армии.

"Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения <...> – Чонгарский и Генический автомобильные мосты", – указано в сообщении.

Согласно информации украинского центра, ракетный удар был нанесен в 15:00 6 августа.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что силы ПВО сбили часть ракет, однако мост получил повреждения дорожного полотна. По его словам, ремонтные работы уже начинаются, при обстреле обошлось без жертв.

Согласно заявлению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, удар украинские силы нанесли с помощью ракет Storm Shadow.

ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту в Крыму