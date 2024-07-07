Омбудсмен в РФ Москалькова призвала проверить информацию об убийстве пленного из РФ

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для того, чтобы он проверил информацию о "зверском" убийстве солдатами ВСУ российского военнопленного. Омбудсмен сообщила об этом в своем телеграм-канале.

Москалькова подчеркнула, что считает эту ситуацию грубейшим нарушением норм международного права. Она заявила, что виновные должны понести строгое наказание.

О том, что украинские военные застрелили российского пленного, который просил оказать медицинскую помощь, стало известно 6 июля. Медик международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе рассказал, что военнопленный искал бинты и в этот момент один из украинцев "подковылял" и выстрелил в туловище россиянина.

Медик уточнил, что это не первый случай неоправданного убийства в зоне СВО. Гроссе дополнил, что один из членов подразделения Chosen бросил гранату в поднявшего руки российского военного.