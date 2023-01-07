Более 20 соцобъектов в Лутугинском районе в ЛНР остались без газа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

21 социальный объект в Лутугинском районе в ЛНР остался без газа, об этом сообщается на сайте местной администрации.

"Пострадавших нет. Угрозы населению и постройкам нет. В администрации Лутугинского района создан оперативный штаб", – уточнили в администрации.

В социальных объектах, которые остались без газоснабжения специалисты установили контроль температурного режима. На месте происшествия продолжают работать аварийные бригады и МЧС.

Ранее сообщалось, что специалисты ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе 273 миллиметра в ЛНР при помощи перекрытия задвижки. Без подачи газа остались почти 13 тысяч человек.

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