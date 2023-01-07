Председатель СК поручил доложить о травмировании ребенка на эскалаторе в Москве

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о травмировании ребенка на эскалаторе на станции Москва-Савеловская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"3 января 2023 года на станции Москва-Савеловская ребенку 2011 года рождения на эскалаторе причинены телесные повреждения. Установлено, что несовершеннолетний находился на эскалаторе вместе с отцом", – сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете отметили, что голова ребенка оказалась зажата между перилами и стеклянным ограждением на эскалаторе. Ребенка доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения женщины на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково Саратовской области. По предварительным данным, 5 января женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применила насилие в отношении фельдшера в своей квартире на улице Заречная.

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