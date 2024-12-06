В ВГТРК объяснили оскорбительную публикацию о Хинштейне действиями хакеров

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Заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов объяснил оскорбительную публикацию о врио губернатора Курской области Александре Хинштейне действиями хакеров.

Накануне вечером портал "Вести. Курск", который относится к гостелерадиокомпании ГТРК "Курск", опубликовал пост с оскорблениями, связанными с назначением на должность врио главы Курской области Хинштейна.

"К сожалению, фейки и взлом аккаунтов мошенники делают везде и повсюду", – цитирует Сабитова телеграм-канал Baza.

Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области по указу Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

Врио главы во время встречи с Путиным заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Хинштейна энергичным и талантливым человеком. При этом пока невозможно узнать, будет ли он временным назначенцем на эту должность или примет участие в выборах губернатора, добавил он.