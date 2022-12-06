В Красноярске проверяют информацию о выставленном на мороз ребенке

Фото: ТАСС/Илья Наймушин

Управление образования Красноярска организовало проверку после появления в СМИ информации о том, что восьмилетнюю девочку выставили на мороз из-за опоздания в центр творческого развития "Красноярец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления образования Красноярска Марину Аксенову.

"Мы также подключили к этой работе психологов, которые беседуют с ребятами, присутствовавшими в этот день на занятиях. В случае если факты, указанные родителями, подтвердятся, будут применены меры в отношении педагога", – рассказала Аксенова.

О том, что ребенка выставили на мороз из-за опоздания на занятия, стало известно из СМИ. По словам отца девочки, который записал видео, ребенка выставили на холод. Мужчина рассказал, что преподаватель показала ребенку кулак и хлопнула дверью.

Ранее сообщалось, что полиция Красноярского края разбирается в инциденте между учителем и 9-летним учеником в школе поселка Раздолинск. Как рассказала учительница 1969 года рождения, второклассник столкнул ее со стула и пнул. При этом мать мальчика заявила, что педагог первой напала на ее ребенка. Заявления в МВД поступили от обеих сторон.

Уточнялось, что женщине и ребенку выдали направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы, поскольку они оба говорят о полученных телесных повреждениях.

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