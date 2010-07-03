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Происшествия

15:02

Жителю Кубани предъявили обвинение по делу об утечке данных сотрудников РЖД

происшествия

Фото: sledcom.ru

Следствие предъявило обвинение жителю Краснодарского края, который выложил в Сеть фотографии и персональные данные сотрудников РЖД. Данные были добыты в результате несанкционированного проникновения на сервера компании, сообщает пресс-служба СК России.

Он обвиняется по статье "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну" и "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации".

"Следствием установлено, что в июне молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей работников ОАО "РЖД" и 96 уникальных IP-адресов, совершил неправомерный доступ к охраняемой законом информации, находящейся на внутренних ресурсах организации", – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники скопировал фотографии и персональную информацию сотрудников компании, которая позволяет установить их личность, должность и контактные данные. Затем эти сведения опубликовали в свободном доступе в Сети.

Ранее сообщалось, что в открытых интернет-источниках появились персональные данные более 700 тысяч сотрудников "РЖД", а именно их ФИО, даты рождения, домашние адреса, номера СНИЛС, фотографии и мобильные телефоны.

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