Пять мирных жителей пострадали в ДНР после обстрелов со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Пять человек получили травмы в Донецкой Народной Республике в воскресенье в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телегам-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин также отметил, что при обстреле ДНР украинская сторона также использовала кассетные боеприпасы.

"Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Донбасса, используя запрещенные методы ведения войны, в том числе поставленные Украине со стороны США кассетные боеприпасы", – подчеркнул Пушилин.

Врио главы региона добавил, что от обстрелов пострадал микрорайон Азотный Куйбышевского района Донецка. Его обстреляли с применением артиллерии калибром 155 мм с кассетной боевой частью.

В результате обстрелов пять человек получили ранения средней тяжести в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в Старомихайловке.

Пушилин добавил, что в результате обстрелов оказались повреждены восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. В результате обстрелов был поврежден газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.