Шесть человек пострадали в результате обстрела ВСУ Днепрорудного в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Шесть человек пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Днепрорудного Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

"Боевики террористического киевского режима вели прицельный обстрел центра города Днепрорудное. Ранено шесть мирных жителей. Два человека получили тяжелые травмы головы, один госпитализирован в реанимацию городской больницы, второй экстренно отправлен в больницу Мелитополя", – отметили в ведомстве.

Представитель добавил, что прилет был зафиксирован во дворе двух жилых домов, вследствие чего были повреждены стекла девятиэтажек, трансформатор и автомобили жильцов.

Еще четверо пострадавших получили осколочные ранения, резюмировали в службе.

Ранее ВСУ обстреляли село Басани в Запорожской области, три человека погибли и 15 пострадали. По словам врио главы региона Евгения Балицкого, украинским военным удалось попасть в продуктовый магазин, в котором находились люди.

Балицкий добавил, что всем пострадавшим будут оказаны помощь и поддержка.



Следователи РФ осмотрели место обстрела в селе Басань Запорожской области