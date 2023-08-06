Водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии в Москве

Фото: https://www.m24.ru/news/sudy/01082023/603850

На севере столицы водитель иномарки насмерть сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Сейчас его ищет полиция. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария случилась на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина на севере Москвы.

Водитель автомобиля Skoda наехал на ребенка, когда тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель скрылся с места происшествия, составив ребенка на дороге. От полученных травм он скончался.

Госавтоинспекция сообщает, что в данный момент устанавливается местонахождение и личность водителя.

Ранее суд приговорил к 5,5 годам колонии водителя автобуса, который сбил девочку в Подмосковье. ЧП случилось в июне 2022 года, когда девочка переходила дорогу в подмосковном поселке по пешеходному переходу. Совершив наезд, водитель скрылся с места происшествия. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

