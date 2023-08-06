Площадь пожара в подмосковном Дмитрове увеличилась до одной тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь пожара в спортивном магазине в Дмитрове увеличилась до одной тысячи "квадратов". О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до одной тысячи квадратных метров", – говорится в публикации.

В борьбе с огнем задействовали 68 человек и 14 единиц техники.

Магазин спортивного инвентаря загорелся в подмосковном Дмитрове днем 6 августа. Возгорание произошло в доме №43 поселке Синьково.

Уточнялось, что рядом с местом, где произошел пожар, находится фабрика по производству спортивных товаров. Прокуратура Московской области предупредила об угрозе распространения огня на здание завода.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.



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