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14:15

Происшествия

Появились кадры с места подрыва автомобиля с Прилепиным в Нижегородской области

Видео: Москва 24

Появились кадры с места подрыва автомобиля, где находился писатель Захар Прилепин в Нижегородской области.

Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по факту покушения на писателя. На место ЧП по поручения председателя СК Александра Бастрыкина направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, а также сотрудники судебно-экспертного центра Следственного комитета России.

В результате подрыва автомобиля Прилепин получил переломы и сотрясения мозга.

В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что для оказания практической помощи регионального главка в раскрытии тяжкого преступления направлены самые опытные сотрудники МВД.

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происшествия
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