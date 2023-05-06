126 тыс жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступлений Киева с 2014 года – СК РФ

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Больше 126 тысяч жителей Донбасса признали потерпевшими от преступлений Киева с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

"В вооруженном конфликте ранения получили более 9,5 тысяч мирных жителей, более 5 тысяч гражданских лиц погибли", – сказал Бастрыкин.

По его словам, за период следствия по этому уголовному дело были допрошены больше 259 тысяч человек. Потерпевшими по данному дело признали больше 126 тысяч человек, включая порядка 24 тысяч несовершеннолетних.

Бастрыкин уточнил, что от действий киевского режима нанесет ущерб по инфраструктуре ДНР и ЛНР на сумму более 228 миллиардов рублей.

В настоящее время следствие проанализировало разрушения в Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Счастье, Красном Луче, Стаханове, Кировске, Алчевске, Лисичанске и других населенных пунктах.

"Вместе с тем продолжается оценка ущерба по другим объектам", – добавил глава СК.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что ситуация в городе крайне тяжелая, так как ВСУ обстреливают почти все районы Донецка.

По его словам, недавно обстрелам подвергся Пролетарский район, который долгое время считался "тыловым". В нем пострадали школы и детский социальный центр, рассказал мэр.

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