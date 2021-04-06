Жителя Башкирии лишили водительских прав из-за его тезки во Владивостоке

10:23
Фото: Москва 24
В Приморье прокуратура добилась отмены решения местного суда, лишившего жителя Башкирии водительских прав за нарушение, которое совершил его полный тезка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
"В ходе прокурорской проверки установлено, что в мае 2015 года полный тезка привлеченного к административной ответственности гражданина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем на острове Русском во Владивостоке", – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что у обоих мужчин совпали не только полные имена, но и год рождения. Однако к ответственности был в итоге привлечен невиновный житель Башкортостана.
Прокурор смог доказать, что признанный виновным мужчина никогда не был на территории Приморья, не покупал билеты туда и совершал звонки только в пределах своей республики.
"По протесту прокурора постановление суда отменено, производство по делу прекращено ввиду отсутствия состава административного правонарушения", – сообщает прокуратура.
Ранее стало известно, что правительство внесло в Госдуму проект об увеличении до 3 лет уголовного срока за пьяное вождение, если водитель ранее имел судимость за аналогичное нарушение.
Кроме того, авторы инициативы предложили установить более жесткие наказания для нарушителей, которых ранее судили по статье за нетрезвое вождение. Так, статью 264.1 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") намерены дополнить частью, в соответствии с которой управление такими лицами автомобилем будет наказываться штрафом и другими санкциями.
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