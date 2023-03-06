Мужчина откусил сопернику кусок носа во время драки в Челябинске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Челябинске произошла драка между двумя людьми, в ходе которой мужчина откусил у незнакомца кусок носа. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Согласно информации, инцидент случился вечером 3 марта. Сотрудникам Росгвардии поступил звонок из торгового павильона на улице Рабочей в поселке Новосинеглазово.

"Прибыв по указанному адресу, к росгвардейцам обратилась гражданка. Она указала на двух мужчин. С ее слов, между ними возник словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой один другому откусил кончик носа", – говорится в сообщении.

В драке участвовали 44-летний житель населенного пункта и 44-летний житель Челябинска, которого подозревают в нанесении вреда здоровью. Ведомство уточнило, что его задержали, пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из травматического оружия в ходе конфликта на западе Москвы. Прибывшие на место полицейские установили, что между неизвестными произошел конфликт на бытовой почве. Правоохранители установили и задержали подозреваемого.

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