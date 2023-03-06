Похожий на гранату предмет обнаружили у подъезда дома в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

На ручке подъезда жилого дома на юге Москвы был обнаружен предмет, похожий на гранату. Его оставили неизвестные, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, вещь была найдена в доме № 7, корпусе 2, на улице Знаменские Садки. Информация о подозрительном предмете поступила в 09:28, уточнил собеседник издания.

"На место выехала следственная группа. Сначала появилась информация, что неизвестный предмет – муляж", – подчеркнул источник.

Также он сообщил, что на место прибыли саперы. Они установили, что подозрительным предметом является страйкбольная граната. Чека с краской располагалась внутри. Правоохранительные органы выясняют причину и детали случившегося.

Ранее предмет, похожий на ручную гранату, нашли во дворе жилого дома недалеко от детского сада на Череповецкой улице на северо-востоке Москвы. Его изъяли и отправили на экспертизу.

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