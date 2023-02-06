Фото: телеграм-канал Mash

Беспилотник взорвался в воздухе недалеко от Калуги, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок", – написал Шапша.

Глава региона заявил, что беспилотный летательный аппарат взорвался в районе леса недалеко от города на высоте порядка 50 метров над землей. Инцидент произошел в пять утра.

По словам губернатора, в результате взрыва аппарата гражданские и социальные объекты не получили повреждения, кроме того, никто не пострадал. На данный момент на месте происшествия работают представители силовых структур.

Ранее губернатор региона сообщил, что беспилотный летательный аппарат упал на военном аэродроме Шайковка в Калужской области.

Глава региона отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и техника не получили повреждений.

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