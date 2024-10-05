ТАСС: арестованных в Москве адвокатов обвиняют в попытке подкупа суда

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Адвокаты Игорь Ушкалов и Павел Шевцов, арестованные Замоскворецким судом Москвы, обвиняются в посредничестве во взяточничестве на сумму более 30 миллионов рублей с целью подкупа неустановленных должностных лиц в судебной системе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Подчеркивается, что Ушкалов и Шевцов получили от сына неназванного бизнесмена сначала 100 тысяч рублей, а потом муляж 14 миллионов 900 тысяч рублей. По версии следствия, средства нужны были для изменения меры пресечения бизнесмена Владимира Барцакина, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Адвокаты были задержаны в столице 4 октября по подозрению в посредничестве при получении взятки. Оба адвоката состояли в Адвокатской палате Московской области, сообщал ранее изданию источник в правоохранительных органах. Теперь им грозит до 15 лет колонии.

