В Британии выступили против участия РФ в расследовании по "Северному потоку" – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

В Минобороны Британии считают, что Россия не должна принимать участие в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток". Такое мнение высказал глава ведомства Бен Уоллес в разговоре с Telegraph.

Он порекомендовал не брать во внимание заявления России о помощи в процессе выяснения обстоятельств инцидентов.

"Я всегда считаю, что лучше держать лису подальше от курятника", – сказал глава оборонного ведомства Великобритании.

Однако, по словам Уоллеса, поскольку происшествие случилось в международных водах, Россия может провести собственное расследование инцидентов. В таком случае препятствование будет невозможным, добавил он.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне вблизи Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".



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