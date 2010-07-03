Черные ящики разбившегося Су-25 доставили в столицу

Фото: ТАСС/ПА

Черные ящики учебно-боевого штурмовика Су-25, который разбился в Ставрополье, доставили для расшифровки в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, найденные на месте крушения прибор регистрации параметров полета и бортовой самописец будут расшифровывать в одном из научно-исследовательских институтов в подмосковных Люберцах.

3 сентября штурмовик Су-25УБ потерпел крушение, выполняя плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности – примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. При ударе о землю Су-25 взорвался и полностью разрушился.

Сначала предполагалось, что пилоты штурмовика успели катапультироваться. Их поиски велись с вертолета в Буденновском и Новоселицком районах. 4 сентября тела пилотов были обнаружены. Оба погибших находились в кабине штурмовика. После крушения кабина ушла под землю на глубину более трех метров, поэтому потребовалось время, чтобы извлечь ее из образовавшейся воронки.