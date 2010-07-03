Черные ящики разбившегося Су-25 доставили в столицу

Черные ящики учебно-боевого штурмовика Су-25, который разбился в Ставрополье, доставили для расшифровки в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
По словам собеседника агентства, найденные на месте крушения прибор регистрации параметров полета и бортовой самописец будут расшифровывать в одном из научно-исследовательских институтов в подмосковных Люберцах.
3 сентября штурмовик Су-25УБ потерпел крушение, выполняя плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности – примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. При ударе о землю Су-25 взорвался и полностью разрушился.
Сначала предполагалось, что пилоты штурмовика успели катапультироваться. Их поиски велись с вертолета в Буденновском и Новоселицком районах. 4 сентября тела пилотов были обнаружены. Оба погибших находились в кабине штурмовика. После крушения кабина ушла под землю на глубину более трех метров, поэтому потребовалось время, чтобы извлечь ее из образовавшейся воронки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.