Найдены тела пилотов разбившегося Су-25

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Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося 3 сентября в Ставрополье, обнаружили на месте падения самолета. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах края.

По словам собеседника агентства, оба погибших находились в кабине штурмовика. После крушения кабина ушла под землю на глубину более трех метров, поэтому потребовалось время, чтобы извлечь ее из образовавшейся воронки.

Во вторник, 3 сентября, штурмовик Су-25УБ потерпел крушение, выполняя плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности – примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. При ударе о землю Су-25 взорвался и полностью разрушился.

Сначала предполагалось, что пилоты штурмовика успели катапультироваться. Их поиски велись с вертолета в Буденновском и Новоселицком районах. К месту крушения также направили наземный поисково-спасательный отряд.