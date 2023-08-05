Жительница Горловки погибла в результате удара ВСУ

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

За утро украинские войска нанесли четыре удара по Горловке с применением артиллерии калибра 152 мм. Из-за обстрела также повреждены два дома.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Ранее три человека пострадали в результате обстрелов Донецка украинскими войсками. Мирные жители получили ранения средней степени тяжести в Петровском и Киевском районах, причем двое из них пострадали при разрыве кассетного боеприпаса.

Также повреждения получили девять жилых домов в Донецке и Александровке, а также два объекта инфраструктуры в Петровском районе административного центра ДНР и Никитовском районе Горловки.



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