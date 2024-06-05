Ребенок умер после обстрела ВСУ села в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пятилетний ребенок погиб в реанимации в результате артиллерийского обстрела села Новозлатополь в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава Запорожской области выразил свои искренние соболезнования родственникам погибшего. Он уточнил, что близким ребенка будет оказана вся необходимая помощь. По словам Балицкого, 11 человек получили тяжелые ранения. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее женщина и ее 13-летняя дочь погибли из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новогоровка Токмакского района Запорожской области. Балицкий уточнил, что 36-летняя местная жительница погибла на месте происшествия, а девочка, не приходя в сознание, скончалась в реанимации. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что им будет оказана вся возможная помощь.

