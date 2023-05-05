Главу страховой компании обвинили в хищении 1,4 млрд рублей и присвоении здания в Москве

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Генпрокуратура России утвердила судебное дело в отношении генерального директора ООО "Страховая компания "Респект" Александра Артамонова по факту хищения 1,4 миллиарда рублей и присвоения офисного здания в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"С октября по ноябрь 2017 года в составе организованной группы генеральный директор ООО "Страховая компания "Респект" Артамонов и бенефициарный владелец данной организации Александр Кондратенков присвоили расположенное в Москве многоэтажное офисное здание, кадастровая стоимость которого превышает 695 млн рублей", – указано в уведомлении.

Кроме того, по данным следствия, в период с 2018 по 2019 годы Артамонов и Кондратенков похитили полученные от страхователей денежные средства на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

Дело Артамонова было передано в Лефортовский районный суд Москвы для дальнейшего рассмотрения. Сейчас следователи разыскивают Кондратенкова, ему уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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