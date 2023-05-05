Вплавь пересекшего госграницу жителя Словакии арестовали в Ленинградской области

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Жителя Словакии в гидрокостюме задержали на берегу Нарвы в Ленинградской области после того, как он вплавь пересек госграницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России региона.

"В результате проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Словацкой Республики. Государственную границу незаконно пересек вплавь в гидрокостюме. Личные вещи иностранец переместил в рюкзаке, используя плавательный круг", – сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, мужчину задержали на берегу реки Нарвы в непосредственной близости от государственной границы России 1 мая. По факту инцидента проинформирована эстонская сторона.

За нарушение российского законодательства в пограничной сфере предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.



Ранее сообщалось, что гражданин Франции протаранил на машине шлагбаум на границе Польши с Россией. По словам мужчины, он пытался переехать на российскую сторону, чтобы начать там новую жизнь, однако польские пограничники его остановили. Француза оштрафовали на тысячу злотых, это примерно 240 долларов.

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