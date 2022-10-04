В Подмосковье возбудили дело в отношении некрофила, возившего в багажнике тело женщины

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В отношении некрофила, возившего в багажнике тело женщины, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Дело расследуется по статье "Надругательство над телами умерших, повреждение или осквернение мест захоронения".

В ведомстве рассказали, что сотрудники полиции остановили в районе поселка Пригородного легковой автомобиль под управлением 29-летнего жителя Подмосковья. В ходе осмотра его машины полицейские обнаружили в багажнике тело женщины.

Как рассказал водитель, в интернете он нашел сайт некрофилов, где ему предложили выкопать труп, чтобы заняться с ним сексом. По его словам, автомобиль, на котором его задержали, был арендован.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!