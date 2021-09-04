В доме, где проживает Дмитрий Певцов, объявлена эвакуация в связи с угрозой взрыва

Фото: Кирилл Журавлюк

Информация об угрозе взрыва в доме, где проживает Дмитрий Певцов с семьей, появилась 4 сентября. Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в ФСБ. Об этом Певцов рассказал во время стрима с избирателями в Instagram.

Актер не берется утверждать, что причиной инцидента стала его деятельность как кандидата в депутаты.

"Скорее это криминал с элементами коррупции. Наше ТСЖ несколько лет отбивает атаки рейдеров, которые пытаются захватить наш дом и другие здания. Наш дом это здание старинной постройки, видимо, оно кому-то приглянулось. Жители выбрали меня председателем ТСЖ, и я возглавляю оборону. Мы постоянно ездим в суды, жилкомиссии, но чиновникам не до нас", – пояснил Певцов.

По словам кандидата в депутаты, жители начали писать ему в мессенджерах, пока его не было дома. Им сообщили о заложенном взрывном устройстве, а после во дворе появился участковый.

Уточняется, что кто-то спилил замки в подвале и на чердаке здания. По предположениям жителей, такими действиями рейдеры пытаются вынудить передать им права а управление домом.

Ранее независимые кандидаты на выборах в Госдуму Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман обсудили свои программы и заключили коалиционное соглашение о намерениях на смотровой площадке Останкинской телебашни. По словам Певцова, они обсудили вопросы развития государства и актуальные проблемы, решение которых волнует москвичей.

