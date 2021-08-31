Независимые кандидаты Певцов и Вассерман подписали коалиционное соглашение

Фото: Кирилл Журавок
Независимые кандидаты на выборах в Госдуму Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман обсудили свои программы и заключили коалиционное соглашение о намерениях на смотровой площадке Останкинской телебашни.
По словам Певцова, они обсудили вопросы развития государства и актуальные проблемы, решение которых волнует москвичей.
"Мы очень разные люди, но в том, что многое нужно пересмотреть в государственном подходе, наши мнения совпали. Мы оба за остановку пенсионной реформы и снижение пенсионного возраста. За создание широкой сети Домов юных техников для восстановления системы научно-технического творчества молодежи", – заявил актер.
Также Певцов отметил, что Вассерман поддержал идею возвращения доплат за боевые награды участникам боевых действий и введение особого федерального статуса для ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы.
По словам эрудита Вассермана, все жители страны должны иметь возможность пользоваться достижениями компьютеризации.
"Вопросов, волнующих меня и Дмитрия, множество: контроль за ценами и тарифами, восстановление системы здравоохранения, пострадавшей от "оптимизации", контроль миграции, прекращение оттока капитала из России", – добавил кандидат.
Соглашение Певцова и Вассермана предусматривает совместную подготовку законопроектов по обозначенным направлениям. Ряду политических партий также предложено вступить в коалицию.
Ранее Дмитрий Певцов принял участие во встрече активных жителей Алтуфьевского района с представителями группы компаний "ПИК". Обсуждалось перспективное строительство жилья и социальных объектов на бывшей территории мусоросортировочного комплекса ООО "Хартия".
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