Авиация Минобороны потушила более 750 тысяч га горящих лесов

Фото: ТАСС/Снимок с видео/ФБУ "Авиалесоохрана"

Авиация Минобороны РФ с начала августа потушила лесные пожары в Сибири на площади более 750 тысяч гектаров. Об этом сообщили РИА Новости в российском военном ведомстве.

"За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось затушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров", − сказано в сообщении Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, в воскресенье, 4 августа, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 совершили 24 вылета. Они сбросили на охваченные огнем леса свыше 1 тысячи тонн воды. Еще 37 вылетов выполнили вертолеты Ми-8, сбросившие 650 тонн воды.

За сутки удалось потушить в общей сложности 303 тысячи гектаров горящего леса. 56 очагов открытого огня были ликвидированы, подчеркнули в Минобороны.

Накануне сообщалось, что лесные пожары в Сибири начали мониторить самолеты-разведчики Су-24. Они осуществляют аэрофотосъемку коридорами протяженностью 75 километров и шириной в пять километров, чтобы на основе этих данных составить карту пожаров.

За двое суток с начала августа авиация Минобороны потушила более 100 тысяч гектаров горящих лесов в Красноярском крае. На очаги возгорания сбросили около двух тысяч тонн воды.

В настоящее время из-за сложной пожароопасной обстановки режим ЧС действует в Красноярском крае, Иркутской области, а также в двух районах Якутии и в одном районе Бурятии.