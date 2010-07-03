Самолеты-разведчики Су-24 начали мониторить пожары в Сибири

17:23
17:23
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Фото: снимок с видео/ФБУ "Авиалесоохрана"
Самолеты-разведчики Су-24 МР приступили к мониторингу лесных пожаров в Восточной Сибири.
"Разведчики вылетели с аэродрома Канск. Аэрофотосъемка осуществляется коридорами протяженностью 75 километров и шириной пять километров для формирования карты пожаров", – цитирует ТАСС представителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что авиация Минобороны потушила в Красноярском крае более 100 тысяч гектаров горящих лесов. Это результат за двое суток. Экипажи вертолетов Ми-8 вылетали 100 раз, а самолеты Ил-76 – больше 30. Техника сбросила около двух тысяч тонн воды.
На официальном портале региона говорится, что в субботу, 3 августа, сотрудники Авиалесоохраны ликвидировали пожар на месте падения Тунгусского метеорита. По словам экспертов, возгорание на непроходимой территории возникло из-за сухой грозы. Пожарным пришлось вручную прокладывать заградительные полосы и разбирать лесные завалы.
В крае зарегистрировано 34 лесных пожара на площади 12 тысяч гектаров. Все возгорания зафиксированы в отдаленных северных районах.
В соседней Иркутской области действуют 54 возгорания на площади 67 тысяч гектаров. На территории "Заповедного Прибайкалья" действующими остаются три пожара.
Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки также действует в двух районах Якутии и в одном районе Бурятии.
Сюжет: Пожары в Сибири
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