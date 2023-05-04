Одним из задержанных агентов разведки Украины мог оказаться бизнесмен из Подмосковья – СМИ

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Одним из задержанных российскими спецслужбами агентов Главного управления разведки Минобороны Украины мог оказаться бизнесмен Константин Евмененко из Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что корреспондент агентства посетил предположительно связанную с фигурантом квартиру в Домодедово. Соседи, однако, не смогли ответить на вопрос, знаком ли им подозреваемый, а в самой квартире находилась женщина, которая не впустила корреспондента и не стала комментировать ситуацию.

На опубликованных ФСБ РФ фотографиях задержанных присутствует Евмененко, аккаунт человека с аналогичными именем и фамилией, а также схожей внешностью есть в соцсетях. На странице того человека имеются фотографии возле дома, который посетил журналист. Кроме того, на его странице присутствует фотография женщины, похожей на ту, что не впустила корреспондента.

Отмечается, что Евмененко имел бизнес в Крыму. Обе его компании были признаны банкротами.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя арестовал всех членов задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины, готовившей серию терактов. Их целью были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также транспортная инфраструктура полуострова.

Все члены задержанной в Крыму группы агентов разведки Украины арестованы – УФСБ