21:15Происшествия
СК проверит инцидент с резким торможением лифта в доме в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Главное управление СК РФ по Московской области проверит инцидент с резким торможением лифта в жилом доме, сообщает РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в многоэтажном жилом строении на Юбилейной улице в Мытищах. В момент торможения в лифте находились пять человек, в том числе ребенок.
"В результате произошедшего пострадавших нет. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", – рассказали в Следственном комитете.
По результатам изучения обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.
Ранее в январе власти Краснодара организовали проверку управляющей организации жилого дома, в котором сорвался лифт с девушкой внутри. Падение зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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