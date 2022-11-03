Мужчина прорвался на территорию Пентагона и попытался задавить людей

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Мужчина прорвался на автомобиле на территорию Пентагона и совершил попытку наезда на людей. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на судебные документы.

По данным информации суда, 36-летний Тамират Ехуалаворк из Эфиопии пересек КПП на въезде в Пентагон в пятницу, 27 октября. Требованиям правоохранителей он не подчинился, поэтому его автомобиль заблокировали полицейские машины. Сам мужчина был задержан.

"Я ненавижу Америку, и я пытался убить людей", – заявил Ехуалаворк во время задержания.

Ему предъявили обвинение из-за использования автомобиля в качестве оружия и сопротивления федеральной полиции.

Ранее сообщалось, что расчлененное тело женщины нашли во дворе жилого дома на улице Маршала Тухачевского на северо-западе Москвы. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Главным подозреваемым в убийстве женщины является ее супруг 1933 года рождения.



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