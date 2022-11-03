Каскадер Панин рассказал подробности своего задержания в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каскадер Игорь Панин раскрыл подробности своего задержания в Москве. Об этом он сообщил РЕН ТВ.

"Я с семьей ехал в магазин, вез ребенка. Мы ехали со дня рождения ребенка Хирурга из "Ночных волков", отмечали в детском центре. У моего ребенка заболели глаза, он начал плакать. Остановились у магазина, чтобы купить мазь или салфеток каких-то", – рассказал каскадер.

По словам Панина, после этого к нему подошел неизвестный мужчина, который заявил, что машина стоит в неположенном месте. При этом прохожий начал махать руками и угрожать. Каскадер отъехал назад, однако неизвестный ударил по боковому зеркалу его авто. Позднее он отошел в сторону и кому-то позвонил.

Когда Панин встал напротив ресторана, из заведения, по его словам, выбежали "три лысых мордоворота". Мужчины начали открывать дверь и хватать каскадера.

"Я дал по газам. У меня жена телефон в машине оставила. Я сделал круг, забрал жену и поехал", – отметил Панин.

Продолжительное время за каскадером следовала черная машина, которая начала подрезать его автомобиль. После этого мужчина выехал на улицу Маршала Жукова, там уже была машина патрульно-постовой службы. Каскадер объяснил, что она вместе с черным авто также стала подрезать его. В результате Панину пришлось остановиться посреди дороги.

"Я знал, что здесь что-то не то. Из ППС выбежали эти же мордовороты, которые выскочили из ресторана. Ко мне подошел человек в форме, а эти трое представляться не стали. Меня опять пытаются выдернуть, я говорю, что никуда не пойду. Вызвали ДПС", – пояснил он.

Каскадер указал, что спустя некоторое время на элитном такси прибыли еще двое незнакомых людей. Он начал их фотографировать, но незнакомцы надели шапки и отвернулись. Позднее стало известно, что это были сотрудники РУВД Крылатского. Они написали на каскадера заявление, что он якобы кого-то пытался сбить.

"Естественно, я позвонил адвокату. Просто идет беспредел. Пытались из меня на ровном месте сделать преступника", – заключил Панин.

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