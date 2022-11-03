Фото: ТАСС/Антон Вергун

Число погибших в результате выброса газа на шахте в Казахстане выросло до пяти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.

"В 09:09 (06:09 по московскому времени) обнаружено тело пятого работника", – рассказали спасатели.

Отмечается, что по факту выброса газа на шахте следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Ранее стало известно, что на шахте в Карагандинской области Казахстана произошел выброс газа.

По предварительной информации, 3 ноября в городе Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Сначала спасатели сообщили о четырех погибших в результате происшествия. Еще четверо были госпитализированы.

Также была проведена эвакуация 106 работников. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!