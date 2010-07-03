Угроза взрыва на Павелецком вокзале оказалась ложной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация об угрозе взрыва на Павелецком вокзале не подтвердилась.

"Никаких опасных для жизни предметов найдено не было", – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. Сейчас вокзал работает в обычном режиме.

После анонимной угрозы "минирования" из здания эвакуировали более 300 человек.

Анонимные сообщения о "минировании" различных объектов в столичном регионе стали поступать с начала февраля 2019 года. Экстренным службам пришлось проводить эвакуацию в школах и вузах, а также в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

В частности, в начале июля кинологи с собаками проверяли станцию метро "Тверская" после сообщения о "минировании". Угроза взрыва не подтвердилась, сотрудники оперативных служб не нашли никаких опасных устройств.

