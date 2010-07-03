В ТиНАО неизвестные надели мужчине пакет на голову и скрылись на его машине

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестных, которые на заправке в ТиНАО надели водителю пакет на голову и скрылись на его автомобиле.
За помощью в полицию обратился житель Тульской области, пишет Агентство "Москва". Мужчина рассказал, что инцидент произошел на АЗС на 41-м километре МКАД. Во время остановки на него напали двое неизвестных – они надели ему на голову полиэтиленовый пакет, после чего сели в салон и скрылись в неизвестном направлении.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Донском районе столицы неизвестные угнали Lexus LX 570 стоимостью более 5 миллионов рублей. К правоохранителям обратился безработный мужчина 1984 года рождения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.