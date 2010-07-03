В ТиНАО неизвестные надели мужчине пакет на голову и скрылись на его машине

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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестных, которые на заправке в ТиНАО надели водителю пакет на голову и скрылись на его автомобиле.

За помощью в полицию обратился житель Тульской области, пишет Агентство "Москва". Мужчина рассказал, что инцидент произошел на АЗС на 41-м километре МКАД. Во время остановки на него напали двое неизвестных – они надели ему на голову полиэтиленовый пакет, после чего сели в салон и скрылись в неизвестном направлении.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Донском районе столицы неизвестные угнали Lexus LX 570 стоимостью более 5 миллионов рублей. К правоохранителям обратился безработный мужчина 1984 года рождения.

