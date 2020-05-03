Лесной пожар в Подмосковье полностью ликвидировали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лесной пожар, произошедший в воскресенье в Подмосковье, удалось полностью ликвидировать, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"В 17.45 пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

О низовом пожаре в Московской области стало известно в воскресенье днем. Он случился в квартале №9 Ногинского лесничества. Площадь распространения огня составила 0,2 гектара. Согласно предварительным данным, траву поджег 15-летний подросток, в настоящее время он задержан.