Три человека пострадали при аварии в районе Соколиная Гора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух автомобилей случилась в столичном районе Соколиная Гора. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Известно, что столкновение произошло в районе дома номер 34 по Окружному проезду.

"По предварительным данным, в результате ДТП три человека пострадали", – сообщили в ГИБДД.

При этом информации о состоянии пострадавших пока нет. Причины аварии не установлены.

Источник в правоохранительных органах дополнил, в ДТП приняли участие автомобили Mercedes и Toyota.

Накануне авария с участием двух машин произошла на юге Москвы. В результате произошедшего пострадали два человека.

1 мая на улице Лобачевского Mercedes протаранил автобус. Уточнялось, что после этого легковушка врезалась в столб.