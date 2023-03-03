Выкинувшего пенсионерку из автобуса водителя задержали в Комсомольске

Фото: телеграм-канал ''Komsagram Комсомольск-на-Амуре''

Уголовное дело возбудили против водителя, который выкинул из автобуса пенсионерку в Комсомольске-на-Амуре. Его задержали, сообщает РИА Новости.

Так, 2 марта в Сети появилось видео из салона общественного транспорта. На них мужчина, которого пассажиры автобуса назвали водителем, взял за платок пожилую женщину и стащил с сиденья. Кондуктор пнул сумку женщины, заявляя, что ей необходимо принять душ. Мужчина уронил пенсионерку на пол и стащил ее по ступеням.

По словам автора видео, причиной был неприятный запах от женщины.

Также известно, что следственное управление Следственного комитета по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство".

В мэрии рассказали, что водителя и кондуктора уже уволили. Перевозчик принес пенсионерке извинения и купил ей продуктовый набор. Также женщине предоставили бессрочное право ездить на этом маршруте бесплатно.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Opel насмерть сбила пенсионера на улице Декабристов на северо-востоке Москвы. Прибывшие на место врачи не смогли спасти пострадавшего, он скончался в машине скорой помощи.

Госавтоинспекция сообщила, что погибший переходил дорогу вне пешеходного перехода.

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