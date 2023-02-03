13:28Происшествия
Крыша ресторана загорелась в Подмосковье
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Крыша ресторана загорелась в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Возгорание произошло в двухэтажном здании в деревне Аксиньино. Площадь пожара составила 375 квадратных метров.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что мужчина поджег ангар с вторсырьем пластика в поселке Нахабино городского округа Красногорск. 41-летний житель Удмуртии рассказал, что инициировал пожар после конфликта с работодателем.
В результате происшествия никто не пострадал.
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