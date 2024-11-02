Создателя мультика "Рататуй" осудили на 25 лет за соучастие в изнасиловании детей

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Один из создателей мультфильма "Рататуй", графический дизайнер студий Disney и Pixar Бухалем Бучиба был осужден на 25 лет в Париже за соучастие в изнасиловании детей. Об этом пишет Life.ru, ссылаясь на здание Welt.

По информации СМИ, Бучиба заказывал надругательства над несовершеннолетними через Сеть на Филиппинах, после чего наблюдал за происходящим в режиме онлайн. Преступную деятельность он вел в промежутке с 2012 по 2021 год.

За это время затраты дизайнера на педофилию в прямом эфире составили около 50 тысяч евро. Его жертвами стали дети от 5 до 10 лет. При этом после оглашения приговора Бучиба заявил, что все осознал, и попросил прощения.

Ранее был приговорен к 11 годам тюремного заключения 83-летний канадский модельер Питер Нюгард за сексуальное насилие. Он был задержан в середине декабря 2020 года в Виннипеге по запросу США, поэтому с учетом уже проведенного под стражей времени Нюгарду предстоит отсидеть чуть меньше семи лет.

При этом прокуратура требовала для него 15 лет заключения. Нюгарду вменяли изнасилования, торговлю людьми и вымогательства на территории Штатов, Канады и Багамских Островов. Иск на него подали 57 женщин. Некоторые эпизоды, по утверждению потерпевших, произошли еще в 1977 году, при этом двум женщинам на момент преступления было 14 лет.

