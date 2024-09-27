Католическая епархия выплатит сотни миллионов долларов жертвам педофилов

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Католическая епархия диоцеза штата Нью-Йорк выплатит 323 миллиона долларов жертвам сексуального насилия против детей со стороны своих иерархов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

По словам представителя епархии Эрика Фазано, такое соглашение обеспечит справедливую компенсацию жертвам насилия и одновременно позволит церкви продолжить свою основную миссию.

Выплаты будут проводиться одновременно с процессом банкротства епархии. Диоцезу приходится ликвидироваться из-за большого количества жалоб со стороны пострадавших в детстве прихожан. Епархия в Нью-Йорке стала одной из более 20 приходов Римской католической церкви, обанкротившихся в США из-за исков по делам о педофилии.

В октябре прошлого года стало известно, что в результате сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних в испанской католической церкви пострадали свыше 2 тысяч человек. Издание El País, которое начало собственное расследование в 2018 году, собрало данные о более тысячи подозреваемых в домогательствах в отношении детей.

В 2021 году епископальная конференция Испании признала 220 случаев домогательств в отношении несовершеннолетних, в 2022 году число жертв выросло до 506. При этом газета El País обнародовала данные о 929 подозреваемых и 1 770 потерпевших.

Расследованием инцидентов также намеревалась заняться Генпрокуратура Испании после того, как Папа Римский передал соответствующие документы Конгрегации доктрины веры, координирующей расследования случаев педофилии во всем католическом мире.