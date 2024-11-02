Режим ЧС введен из-за нашествия диких оленей в Оленекском районе Якутии

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Режим ЧС введен в Оленекском районе Якутии из-за нашествия диких оленей, передает "Комсомольская правда – Якутия".

У животных начался период спаривания, во время которого олени могут нападать на домашние стада и уводить из них самок в тундру. В настоящее время пропали стада № 3 и 5, в свою очередь, стада № 1 и 2 находятся под угрозой нападения.

Для обеспечения безопасности в районе начали работать группы профессионалов. Кроме того, для усиления их действий были привлечены дополнительные силы – охотники и оленеводы, некоторые из них специально прервали свои отпуска.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала глава района Елена Иванова. Она заявила, что для защиты домашних оленей от диких животных будут приняты все необходимые меры.

Между тем в шотландской деревне Лочинвер поселились олени и отказываются оттуда уходить. По словам жителей поселения, недовольных новыми соседями, животные появились там из-за туристов, которые их подкармливали.

Олени привыкли к постоянной еде, резко увеличили свою популяцию и не хотят уходить обратно в лес. Местные жалуются, что они могут повредить автомобили и сады, а когда их пытаются прогнать, становятся агрессивными. Кроме того, животные переносят на себе клещей и другие опасные заболевания.

