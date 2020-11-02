Четыре человека ранены в результате атаки на университет в афганском Кабуле

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Четыре человека ранены в результате атаки на университет в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местный Минздрав.

Отмечается, что среди пострадавших были студент и преподаватель. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Согласно информации кабульского отделения внутренних дел, в здание университета проникли несколько вооруженных людей. Кроме того, сообщалось, что на месте происшествия был слышен взрыв.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во время открытия книжной выставки в университете. Мероприятие проводили представители Афганистана и Ирана.