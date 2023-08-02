Сообщения о вооруженном человеке в Капитолии США оказались ложными

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Сообщения о вооруженном человеке в комплексе зданий Конгресса США, по всей видимости, были ложными, сообщает Reuters со ссылкой на представителя полицейского управления Вашингтона Хью Кэру.

"Поступил звонок относительно вооруженного человека. Похоже, что это ложное сообщение. Пострадавших и стрелка не обнаружили", – заявил Кэру.

Ранее сообщалось о стрельбе в здании Капитолия, полицейским поступил звонок о нахождении там вооруженного человека.

Американские правоохранители не подтвердили эту информацию и провели обход района. В то же время в полиции призывали находящихся в Капитолии занять укрытия.