В МВД Турции заявили о задержании более 470 человек из-за беспорядков

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Полицейские задержали 474 человека после антисирийских беспорядков в провинции Кайсери на юге Турции. Об этом глава МВД страны Али Ерликая сообщил в соцсети Х.

По его информации, среди задержанных 285 имеют судимость за разные преступления. Министр внутренних дел призвал граждан вести себя сдержанно, не поддаваться на провокации и не нарушать закон.

Ерликая назвал Турцию сильным государством и добавил, что готовящие заговор против страны и нации получат заслуженный ответ.

Беспорядки в провинции Кайсери начались 30 июня после того, как правоохранители задержали сирийца за насилие над ребенком. Пострадавшего передали органам опеки.

В связи с происходящим турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал причиной беспорядков "ядовитые" рассуждения оппозиции. Он считает, что разжигание ненависти к просителям убежища и ксенофобии ни к чему не приведет, а вандализм и поджоги улиц в стране неприемлемы.