Двух взрослых и ребенка госпитализировали после ДТП с эвакуатором на Энергетической улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водителя иномарки и женщину с ребенком госпитализировали в результате ДТП с участием двух автомобилей и эвакуатора. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Энергетической, возле дома № 5.

"По предварительной информации, виноват автомобиль Audi, который выехал со второстепенной дороги и врезался в Mitsubishi, которому по правилам дорожного движения должен был уступить дорогу", – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее три грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на 68-м километре МКАД. Из-за аварии пришлось перекрыть три полосы движения, но в ДТП никто не пострадал.