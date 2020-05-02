Актера Джо Пантольяно сбила машина

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Американский актер Джозеф Пантольяно, который сыграл в "Матрице" и сериале "Клан Сопрано", был госпитализирован после того, как его сбила машина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отмечается, все произошло, когда Пантольяно гулял с семьей. Жена актера утверждает, что он получил глубокую рану головы, травму ноги и плеча.

Джо Пантольяно родился 12 сентября 1951 года в США. Он работал над фильмами "Империя солнца", "Беглец", "Помни" и других. Он является обладателем премии "Эмми" и премии Гильдии актеров.

Ранее сообщалось о госпитализации Алена Делона. По данным СМИ, французский актер был доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Ассистент Делона уточнил, что речь шла об обычном обследовании.